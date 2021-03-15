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نيرمين الفقي في إطلالة شبابية: "فليذهب الزواج إلى الجحيم"

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مصراوي Masrawy

08:34 م الإثنين 15 مارس 2021

كتبت نور جمال

طلت الفنانة نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها، بإطلالة جذابة جعلتها أصغر سناً، وكتبت معلقة على الصورة "فليذهب الزواج إلى الجحيم أن لم يكن رجلاً يتقي الله في قلبك".

وظهرت بفستان قصير باللون الأسود، بقصة ااﻷوف شولدر، مزود بإكمام وبه خطوط رفيعة باللون الفضي، ومعه حزام من عند الخصر، ما أظهر رشاقتها، ونسقت معه حذاء بكعب عالي به سيور بمزيج من اللونين الأسود والذهبي.

وأكملت الإطلالة بإكسسوارات مكونة من ساعة في اليد وسلسة رقيقة وحلق وأسورة باللون الفضي، واعتمدت مكياجاً هادئاً وروج باللون النيود واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الففي هو مسلسل "لؤلؤ"، وشاركها في البطولة مي عمر وأحمد زاهر ومحمد الشرنوبي.

نيرمين الفقي

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