غدًا.. قطع الكهرباء عن 8 مناطق بحي غرب أسيوط لمدة ساعة

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، انقطاع الكهرباء غدًا الثلاثاء ، ولمدة ساعة بـ8 مناطق بحي غرب مدينة أسيوط، لإجراء أعمال الصيانة.

وقال مركز إدارة الأزمات والكوارث في بيان له، إنه بناءً على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء جنوب يجرى قطع التيار الكهربائي عن لوحة "البركة" لإجراء الصيانة صباح اليوم الثلاثاء، في مناطق "شارع يسري راغب، أبراج الشرق شارع الجيش صيدناوي، الوكايل بالقيسارية ، سنترال غرب، الشيخ على عبدالدايم، شارع سعد زغلول، الشادر القديم ".