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صحة المنيا: إغلاق 92 منشأة طبية خاصة

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صحة المنيا: إغلاق 92 منشأة طبية خاصة صحة المنيا: إغلاق 92 منشأة طبية خاصة

مصراوي Masrawy

03:43 م الإثنين 15 مارس 2021

المنيا - محمد النادي:

أغلقت مديرية الصحة في محافظة المنيا، 92 منشأة طبية خاصة، مخالفة، وذلك خلال حملات استهدفت مراكز المنيا.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم، إنه جرى المرور على 274 منشأة طبية خاصة، ما بين (مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل)، وذلك خلال شهر فبراير الماضي، موضحًا أنه جرى تنفيذ غلق إداري لـ 92 منشأة طبية مخالفة، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

أوضح الدكتور محمد حسن، مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى إصدار قرارات ترخيص لـ 28 منشأة طبية خاصة، وتحرير 41 محضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة، وجاءت قرارات الغلق لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

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