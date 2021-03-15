صور.. دراسة "المخطط الاستراتيجي في رأس سدر" بجنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول الخاص ببدء مناقشة أعمال المخطط الإستراتيجي الخاص بتطوير مدينة رأس سدر، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، وعلي حمادة، رئيس مدينة رأس سد، و الجهات المعنية ذات الصلة، وعدد من مواطني المدينة.

وقالت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، إن المخطط الاستراتيجي الذي يسعى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتطبيقه في كافة المدن السياحية بالمحافظة، يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين البيئة العمرانية و جودة الحياة.

وأوضحت نائب المحافظ أن هذه الأهداف تتحقق من خلال تقوية الترابط الوظيفي والعضوي بين مدن المحافظة، والتي سبق البدء فيها منذ العام السابق بمدينة شرم الشيخ للقضاء على العشوئيات، مع الاستغلال الأمثل لإقامة المشروعات التنموية، وعلى رأسها المشروعات السكنية والحماية من السيول بما يتناسب مع مكانة شرم الشيخ السياحية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض منهجية العمل و خطواته، وأهم المبادئ والأهداف على المستويات المحلية والدولية المطلوب وضعها في الاعتبار بكافة القطاعات المختلفة، والمتمثلة في الارتقاء بالتجمعات غير الحضرية مع التركيز على التوأمة المكانية خلال مراحل التخطيط، وذلك في ضوء التكامل الوظيفي بين المدن ونطاقاتها الإقليمية، واستغلال الموارد الطبيعية الغنية في كل مدينة بشكل يساعد على خلق بؤر عمرانية قائمة على قواعد اقتصادية مستدامة ومتنوعة متوائمة، مع الرؤية الإقليمية للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمحافظة.