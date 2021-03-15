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"الحي المتنقل".. مبادرة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في سوهاج - صور

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"الحي المتنقل".. مبادرة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في سوهاج - صور "الحي المتنقل".. مبادرة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في سوهاج - صور

مصراوي Masrawy

03:36 م الإثنين 15 مارس 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

دشن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، خدمة "الحي المتنقل" بحي شرق، وذلك عن طريق سيارة مجهزة كمركز تكنولوجي متنقل، لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين في سهولة ويسر، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

قال محافظ سوهاج إنه جرى تفعيل خدمة الحي المتنقل لأول مرة بسوهاج في سبتمبر الماضي بحي غرب، لتكون الخدمة الأولى من نوعها على مستوى محافظات الصعيد، مضيفًا اليوم ندشن ثاني سيارة متنقلة بحي شرق، للتيسير على المواطنين.

وأوضح "الفقي" أن سيارة الحي المتنقل تتلقى طلبات التصالح والتراخيص والمرافق وغيرها من الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية.

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