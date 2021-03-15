10 أشخاص.. ضبط المتهمين بسرقة مهمات السكك الحديدية في محطة أبو زعبل

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، 10 أشخاص، متهمين سرقة مهمات السكك الحديدية بمحطة أبو زعبل ومحطة محاجر أبو زعبل ومحطة ورش أبو زعبل، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات بقيام مجموعة من الخارجين على القانون بعضهم له معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، وسرقة مهمات السكك الحديدية بمحطة أبو زعبل ومحطة محاجر أبو زعبل ومحطة ورش أبو زعبل.

جرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، وبإعداد الأكمنة أمكن ضبطهم وبحوزتهم مضبوطات عبارة عن أجزاء من قضبان حديدية للسكك الحديد وفلنكات ومسامير وأدوات مستخدمة.

حرر محضر بالواقعة وجرت إحالة المتهمين للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

وبعرض المتهمين على نيابة الخانكة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس النيابة، أمر بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى جانب استعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.