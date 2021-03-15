برنامج تدريبي لأصحاب تراخيص التخليص الجمركي في ميناء دمياط

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دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن اللواء بحري وليد عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط، عن انطلاق برنامج تدريبي لأصحاب تراخيص مزاولة نشاط النقل والتخليص الجمركي، للتدريب على استخدام التطبيقات الآلية الخاصة بدورة عمل دخول الحاويات من الصادر.

أضاف رئيس الهيئة، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن البرنامج يهدف إلى الاعتماد على النظم الآلية الحديثة في تطوير دورات العمل المختلفة داخل الموانئ المصرية، بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقليل التعامل الورقي والمستندات، توفيرا للوقت والتكلفة.

وبين أن برنامج الهيئة يستمر لمدة 3 أيام، لتمكين المشاركين من تقنية الصادر ضمن الحاويات.