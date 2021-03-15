صور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدًا كنسيًا للتهنئة بـ"عودة طابا"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، وفد الكنيسة القبطية والكنيسة اليونانية الأرثوذكسيتين، للتهنئة بعودة طابا.

ضم الوفد نيافة المطران ديمتري دميانوس رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذوكس ورئيس دير سانت كاترين، وعددًا من رهبان الدير، والأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، والراهب يشوع السينائي وكيل دير موسي النبي.

وجه الوفد التهنئة لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية والتحية للدبلوماسية المصرية، وجموع الشعب المصري، والتحية لقادة مصر العظماء الذين خاضوا المعارك العسكرية والدبلوماسية للحفاظ على كل حفنة من تراب الوطن الغالي بمناسبة الذكرى الـ32 لعودة طابا إلى أحضان الوطن.

ورحب محافظ جنوب سيناء بالوفد مقدمًا التهنئة لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية والتحية لكل من خاض معركة الدبلوماسية المصرية لعودة طابا إلى الأراضي المصرية.

قال المحافظ إن الوحدة الوطنية والنسيج الواحد لجموع الشعب المصري بمختلف فئاته ومعتقداته، سببًا رئيسيًا في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء المجتمع، لافتًا إلى أن هذه الروح الطيبة تظهر جليًا في جميع الأعياد ومناسبات المختلفة .