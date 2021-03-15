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صور.. محافظ قنا يتفقد أعمال البعثة الآثارية الفرنسية في "قفط"

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صور.. محافظ قنا يتفقد أعمال البعثة الآثارية الفرنسية في "قفط" صور.. محافظ قنا يتفقد أعمال البعثة الآثارية الفرنسية في "قفط"

مصراوي Masrawy

03:22 م الإثنين 15 مارس 2021

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الإثنين، أعمال البعثة الفرنسية التابعة للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بمدينة قفط جنوب محافظة قنا وذلك بحضور الدكتورة "لوار بنتالاتيشس" رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية.

أعلن محافظ قنا نجاح البعثة الأثرية الفرنسية العاملة بالمنطقة الأثرية لمدينة قفط العريقة خلال الـ4 سنوات الماضية، في ترميم معبدي "إيزيس" و"مين"، مشيدا بمجهودات البعثة الفرنسية في ترميم الآثار بمدينة قفط بأحدث التقنيات العالمية، تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار المصرية.

أشار المحافظ إلى أن قنا تمتاز بمقومات أثرية وتراثية مميزة، تمكنها من التواجد على الخريطة السياحية بقوة خلال الفترة المقبلة، كما تحرص المحافظة على التنسيق مع وزارة السياحة المصرية لتكثيف عن الدعاية للمزارات السياحية والتراثية من مختلف العصور التاريخية التي تضمها المحافظة.

من جانبه أوضح أيمن هندي مدير عام آثار قنا، أن البعثة الفرنسية انتهت من ترميم الماميزي "بيت الولادة" الخاص بالملك بطليموس الرابع، والتوصل لنتائج جديدة للحفائر بمحيط معبدي مين" و "ايزيس" و تركيب بعض الأعمدة المنهارة بعد ترميمها، علاوة على استكمال أعمال الرفع الهندسي للوحات الباب الروماني في الزاوية الجنوبية الشرقية.

أضاف هندي أنه يجري العمل الآن لاستكمال أعمال الحفائر بالماميزي الخاص ببطليموس الرابع و رفع وتصوير ودراسة بعض النقوش في معبد إيزيس بالقلعة شمالي مدينة قفط.

وقالت لورا بنتالاتيشس رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية بقفط، إن الحضارة الفرعونية ما زالت غنية بالأسرار والاكتشافات الثمينة، التي تحظى بشغف واهتمام دولي، بكل تفاصيلها، كما تحرص المصرية على دعم أعمال التنقيب العلمي عن الآثار المصرية بمختلف المدن المصرية، باعتبار هذا القطاع قطاعا قوميا لكل أبناء .

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