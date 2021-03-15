وكيل تعليم شمال سيناء يحيل مدير مدرسة في الشيخ زويد للتحقيق

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شمال سيناء - أشرف سويلم:

أحال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الاثنين، مدير مدرسة رسمية للغات بالشيخ زويد، للتحقيق أمام الشئون القانونية بسبب التغيب عن العمل.

أعلن وكيل تعليم شمال سيناء حمزة رضوان، عن إحالة يوسف محمد سالمان مدير مدرسة الأحراش الرسمية للغات بالشيخ زويد للتحقيق أمام الشئون القانونية بالمديرية، وذلك لتغيبه عن العمل بدون عذر أو سند قانوني.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم مدارس الشيخ زويد الإعدادية بنات، الشيخ زويد الرسمية للغات، الأحراش الرسمية للغات، الشهيد النقيب محمود صلاح فارس للتعليم الأساسي، الشيخ زويد الصناعية المشتركة، ومدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالشيخ زويد.