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صور.. محافظ دمياط تكرم أسر شهداء القوات المسلحة

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صور.. محافظ دمياط تكرم أسر شهداء القوات المسلحة صور.. محافظ دمياط تكرم أسر شهداء القوات المسلحة

مصراوي Masrawy

03:18 م الإثنين 15 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، اللواء أركان حرب وليد حمودة، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، إذ ترأسا المؤتمر المُنعقد بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، لإطلاق فعاليات التدريب العملي المشترك "صقر ٧٤".

واستهلت مراسم المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار، وكذا عرض فيلم تسجيلي عن شهداء القوات المسلحة فضلاً عن عرض محاور خطة الاستراتيجية التعبوية للتدريب العملي المشترك "صقر ٧٤" لمجابهة الأزمات والطوارئ.

يجرى التدريب بالتعاون مع مديرية أمن دمياط والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في الفترة من ١٤ إلى ١٦ مارس لتحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بتأمين الأهداف والمنشآت، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأزمات و الكوارث، بالإضافة إلى تنمية مهارات الاستخدام الأمثل للمعدات والإمكانات المتاحة في حال حدوث طوارئ، فضلاً عن عرض مراحل التدريب وتقارير الأجهزة التنفيذية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، في كلمتها، أن قيادة قوات الدفاع الشعبي تحرص على تقديم الدعم الكامل للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للوصول إلى أفضل الأساليب لمجابهة الأزمات والكوارث وإدارتها بشكل جيد.

وتوجهت المحافظ، بالتحية لشهداء الوطن الأبرار، كما وجهت التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة البواسل على ما يبذلونه من جهد لمعاونة الأجهزة التنفيذية، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها خلال الفترة الحالية.

وكرمت الدكتورة منال عوض، وقائد قوات الدفاع الشعبي، أسر شهداء القوات المسلحة من أبناء دمياط عرفانًا بما قدموه الشهداء الأبرار لوطننا الغالي، كما تبادلت المحافظ واللواء أركان حرب وليد حمودة الدروع التذكارية، تقديرًا لما جرى بذله من جهود لتنفيذ المشروع.

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