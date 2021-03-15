زراعة الإسكندرية: ندوات لتشجيع الفلاحين على زراعة محصول القطن - صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

قال طارق زكي، وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، إنه سيجري إقامة ندوات توعية لحث المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من محصول القطن خلال الموسم الصيفي.

جاء ذلك خلال القافلة الإرشادية التي نظمتها مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، اليوم الاثنين، لتوعية مزارعي برج العرب بمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتأهيل وتطوير القرى الأكثر فقرًا.

وأضاف زكي، أنه يجري زراعة القطن في الإسكندرية بدءًا من شهر أبريل وحتى جني المحصول في شهري سبتمبر وأكتوبر، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية بشكل مكثف، لتذليل كافة العقبات التي تواجه الفلاح.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، على توافر الأسمدة الزراعية والتقاوي والمبيدات اللازمة لمحاصيل الموسم الصيفي كلا حسب مساحة أرضه، فضلًا عن توفير وزارة الزراعة للمصايد المعلقة للحشرات.