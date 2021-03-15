969 مليون جنيه تكلفة مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية من النحر- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ نفذت عدد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ ٩٦٩ مليون جنيه.

جاء ذلك خلال توقيعه برتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ، اليوم الاثنين، لتنفيذ مشاريع استثمارية تتعلق بأعمال حماية شواطئ الإسكندرية من النحر والترسيب.

وأضاف المحافظ أن الهيئة أعدت الرسومات لمشروعات جديدة من شأنها أن تضع الإسكندرية على خريطة المدن السياحية العالمية، مشيرا إلى أن سواحل الإسكندرية تمتد بطول 24 كيلو متر.

وأشار إلى أن المحافظة تبذل جهد كبير في سبيل تطوير شواطئ المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل اقتصاديا وسياحيا، لافتا إلى وجود 35 شاطئا ما بين شواطئ سياحية و مميزة ومجانية.

وشملت المشروعات التي نفذتها الهيئة مشروع حماية المنطقة أمام الكلية البحرية، خاصة أثناء موسم النوات، بتكلفة تقدر بـ ٦٧ مليون جنية، ومشروع حماية الشواطئ من بئر مسعود وحتى المحروسة بطول ١٦٠٠ متر بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه.

واستكملت الهيئة سلسلة الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش أمام فندق المحروسة بتكلفة ٣٣٥ مليون جنيه، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بطول ٥٠٠ متر، بتكلفة تقديرية ١٠٠ مليون جنية، فضلا عن مشروع حماية قلعة قايتباى بتكلفة ٢٦٧ مليون جنيه.

حضر التوقيع كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والمهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، والمهندسة عزة عبد الحميد مدير حماية الشواطئ بالإسكندرية.