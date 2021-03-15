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الغرفة الفرنسية بالإسكندرية تبحث تحديات صناعة الدواء في ظل جائحة كورونا (صور)

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الغرفة الفرنسية بالإسكندرية تبحث تحديات صناعة الدواء في ظل جائحة كورونا (صور) الغرفة الفرنسية بالإسكندرية تبحث تحديات صناعة الدواء في ظل جائحة كورونا (صور)

مصراوي Masrawy

01:51 م الإثنين 15 مارس 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

ناقشت غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، تحديات صناعة الدواء في ظل انتشار جائحة كورونا، وفرص التعاون المصري الفرنسي مع دول حوض البحر المتوسط وإفريقيا في هذا الشأن.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة التجارة الفرنسية بمقرها داخل القنصلية العامة الفرنسية بالإسكندرية، برئاسة أيمن بدوي وحضور الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب الصيادلة بالإسكندرية، وسط مشاركة عبر الإنترنت من ممثلين تجاريين من وفرنسا ولبنان.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، أيمن بدوي إن المؤتمر يأتي تزامنا مع سرعة تطور الصناعة بشكل عام والصناعة العلاجية والدوائية بشكل خاص، خاصة مع التطور التكنولوجي الرقمي ومع جائحة كوفيد، وحرصا على التأكيد علي التعاون المصري الفرنسي المتوسطي الإفريقي في هذا المجال، مبينا أن المؤتمر يأتي بالتعاون مع مؤسسة كلينجروپ و غرفة التجارة و الصناعة الفرنسية في مارسيليا ومؤسسة افريكالينك ونقابة الصيادلة بالإسكندرية.

وأضاف، أن الندوة شهدت مداخلات من مجموعة خبراء بمجال الأدوية في مصر وفرنسا تحدثوا فيها عن تجاربهم فى تحديات صناعة الأدوية فى الفترة الحالية فى ظل جائحة كورونا وكيف جرى تجاوزها بدءا من مرحلة الصناعة والإنتاج حتى التوزيع إلى مختلف أنحاء العالم وصولا إلى المستهلك.

وأوضح بدوي، أن غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية عقدت العديد من الاتفاقيات الهامة خلال الفترة الماضية منها تعاون مشترك بين ميناء مارسيليا والإسكندرية وسيتم تفعيل البرتوكول خلال الفترة القادمة .

من جانبه أكد الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة، أن مجال العمل الصيدلي يواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي خاصة مع أزمات المستلزمات الطبية التي تزامنت مع جائحة كورونا.

وتحدث الشافعي عن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية التي كانت متكدسة بالصيدليات وتأخر الشركات المنتجة عن سحبها، لافتا إلى تدخل وزارة الصحة بالتعامل مع الأزمة والعمل على إعادتها إلى المصانع لتخفيف الأعباء المالية.

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