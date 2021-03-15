أخبار عاجلة

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم -
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" -
مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز -
تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة -
"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة -
بايدن: انسحابنا من أفغانستان بحلول الأول من مايو "لن يكون قرارًا سهلًا" -
​تبدأ اليوم.. الأرصاد: موجة حارة حتى الثلاثاء المقبل -
ماعز بري يقتحم بلدة بريطانية ويشل حركة المرور فيها -
جولة داخل "عالم سوبر نينتندو".. حديقة تفاعلية مع شخصياتك المفضلة -
أرقام قياسية لمبيعات الأسلحة بأمريكا عام 2020.. ما السبب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لتدريب وتأهيل الفتيات

Print
صور.. محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لتدريب وتأهيل الفتيات صور.. محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لتدريب وتأهيل الفتيات

مصراوي Masrawy

01:45 م الإثنين 15 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، عددًا من ماكينات التطريز لجمعيات أهلية موزعة على مراكز المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لاستهداف الأسر الفقيرة والفتيات وتحسين الدخل.

حضر حفل التوزيع، منيرة بكري مدير إدارة الخدمة الجماهيرية بالمحافظة، وناهد محمد فرغلي مدير إدارة التعاون بالمحافظة، ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ومديري الجمعيات الأهلية المشاركة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه جرى تسليم 5 ماكينات تطريز للجمعيات الأهلية موزعة على منطقتي الوليدية والأربعين بمدينة أسيوط ومراكز الفتح وصدفا وذلك لإستغلالها لتدريب وتأهيل الفتيات بالمشاغل ومراكز إعداد الأسر المنتجة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

شبكة عيون الإخبارية