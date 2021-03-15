صور.. محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لتدريب وتأهيل الفتيات

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أسيوط ـ محمود عجمي:

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، عددًا من ماكينات التطريز لجمعيات أهلية موزعة على مراكز المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لاستهداف الأسر الفقيرة والفتيات وتحسين الدخل.

حضر حفل التوزيع، منيرة بكري مدير إدارة الخدمة الجماهيرية بالمحافظة، وناهد محمد فرغلي مدير إدارة التعاون بالمحافظة، ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ومديري الجمعيات الأهلية المشاركة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه جرى تسليم 5 ماكينات تطريز للجمعيات الأهلية موزعة على منطقتي الوليدية والأربعين بمدينة أسيوط ومراكز الفتح وصدفا وذلك لإستغلالها لتدريب وتأهيل الفتيات بالمشاغل ومراكز إعداد الأسر المنتجة.