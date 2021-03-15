أخبار عاجلة

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم -
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" -
مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز -
تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة -
"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة -
بايدن: انسحابنا من أفغانستان بحلول الأول من مايو "لن يكون قرارًا سهلًا" -
​تبدأ اليوم.. الأرصاد: موجة حارة حتى الثلاثاء المقبل -
ماعز بري يقتحم بلدة بريطانية ويشل حركة المرور فيها -
جولة داخل "عالم سوبر نينتندو".. حديقة تفاعلية مع شخصياتك المفضلة -
أرقام قياسية لمبيعات الأسلحة بأمريكا عام 2020.. ما السبب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

تايلور سويفت تتألق بـ"زهور عباد الشمس" في حفل جرامي 2021

Print
تايلور سويفت تتألق بـ"زهور عباد الشمس" في حفل جرامي 2021 تايلور سويفت تتألق بـ"زهور عباد الشمس" في حفل جرامي 2021

مصراوي Masrawy

01:46 م الإثنين 15 مارس 2021

كتبت - نور جمال:

وُزعت جوائز الجرامي وسط التزام كامل بالتباعد الاجتماعي والكمامات والقيود بسبب تفشي حول العالم.

وشهدت هذه الليلة التاريخية التي اقتصرت على حضور النجوم فقط أحداثا مبهرة.

وأصبحت النجمة العالمية تايلور سويفت البالغة من العمر 31 عامًا، أول امرأة تفوز بجائزة الجرامي عن ألبوم العام ثلاث مرات، وذلك بعد فوزها بجائزة جرامي ألبوم العام عن ألبومها "فولكلور".

وجذبت تايلور الأنظار بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء، والتي تشتهر دائما في هذا الحفل بإطلالات الفنانين الغريبة والجريئة.

تايلور ارتدت فستانا قصيرا مزينا بالورود وزهور عباد الشمس، بمزيج من اﻷلون المبهجة.

وتميزت قصة الفستان برقبة طويلة، ومزود بإكمام شفافة، ونسقت معه حذاء بكعب عال، باللون الوردي.

واعتمدت إكسسورات مكونة من حلق صغير في اﻷذن، مكياجاً هادئا وروج باللون النيود، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

شبكة عيون الإخبارية