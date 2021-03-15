إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالسويس

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السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين "ميكروباص"، على الطريق الٌإقليمي المؤدي إلى محافظة الإسماعيلية، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغًا اليوم الاثنين يفيد تصادم سيارتين ميكروباص، على الطريق الإقليمي المتجه إلى الإسماعيلية، ووجه الدكتور محمد طنطاوي بالدفع بـ4 سيارات لموقع الحادث.

وأجرى المسعفين الإسعافات الأولية للمصابين بمكان الحادث، وجرى نقلهم عقب ذلك إلى مستشفى بدر العام شرق القاهرة، بناء على رغبتهم.

ورفعت إدارة مرور السويس آثار الحادث من الطريق، لتسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، وأفادت المعاينة أن سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بين السيارتين.