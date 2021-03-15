أخبار عاجلة

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم -
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" -
مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز -
تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة -
"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة -
بايدن: انسحابنا من أفغانستان بحلول الأول من مايو "لن يكون قرارًا سهلًا" -
​تبدأ اليوم.. الأرصاد: موجة حارة حتى الثلاثاء المقبل -
ماعز بري يقتحم بلدة بريطانية ويشل حركة المرور فيها -
جولة داخل "عالم سوبر نينتندو".. حديقة تفاعلية مع شخصياتك المفضلة -
أرقام قياسية لمبيعات الأسلحة بأمريكا عام 2020.. ما السبب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالسويس

Print

مصراوي Masrawy

01:34 م الإثنين 15 مارس 2021

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين "ميكروباص"، على الطريق الٌإقليمي المؤدي إلى محافظة الإسماعيلية، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغًا اليوم الاثنين يفيد تصادم سيارتين ميكروباص، على الطريق الإقليمي المتجه إلى الإسماعيلية، ووجه الدكتور محمد طنطاوي بالدفع بـ4 سيارات لموقع الحادث.

وأجرى المسعفين الإسعافات الأولية للمصابين بمكان الحادث، وجرى نقلهم عقب ذلك إلى مستشفى بدر العام شرق القاهرة، بناء على رغبتهم.

ورفعت إدارة مرور السويس آثار الحادث من الطريق، لتسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، وأفادت المعاينة أن سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بين السيارتين.

السيارة الميكروباص تهشمت في الحادث

4c64ae33dd.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

شبكة عيون الإخبارية