نائب محافظ أسوان: 2.8 مليون جنيه تبرعات في مبادرة "الناس لبعضهم"

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أسوان – إيهاب عمران:

قالت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، والمشرف على مبادرة الناس على بعضهم، التي أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في ٢٦ مارس من العام الماضي، أن الهدف الرئيسى لهذه المبادرة كان التدخل السريع لدعم حالات العزل المنزلي طبياً ومادياً ومعنوياً، بجانب دعم العمالة غير المنتظمة.

مؤكدة على أن محافظ أسوان وجه بفتح حساب باسم مؤسسة التكافل الاجتماعي وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن، وعقب الإعلان عن رقم الحساب توافد أبناء المحافظة للتبرع ضاربين المثل والقدوة في البذل والعطاء ليصل إجمالي التبرعات إلى حوالي 2.8 مليون جنيه، ليجري وضع آلية محددة لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجاً بعد توفير أكثر من ألف طن مواد غذائية، بجانب توزيع 3800 بطانية ولحاف مع بناء 19 منزلًا متضررًا، بالإضافة إلى تركيب 259 سقف صاج بالقرى والنجوع ، وكذا توصيل 134 وصلة مياه.

وأضافت غادة أبوزيد أن المبادرة شملت أيضاً توفير المستلزمات الطبية لحالات العزل المنزلي، وأيضاً صرف 129 روشتة لأمراض مزمنة، علاوة على توزيع 35 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الشلل الرباعي والمسنين، وكذا تركيب 43 عداد مسبق الدفع وجاري الإنتهاء من تركيب 72 عداد آخر، مكملة بأن المبادرة ساهمت أيضاً فى دفع مصروفات لـ77 طالبًا من غير القادرين، وتحويل 169 حالة مرضية لعيادات خارجية في التخصصات المختلفة، أو مستشفى أسوان الجامعي، مع إجراء جراحات لـ16 حالة، فضلاً عن تركيب 3 أجهزة تعويضية لحالات بتر في الساق أو شلل الأطفال.