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بيونسيه بإطلالة جريئة في حفل جرامي

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بيونسيه بإطلالة جريئة في حفل جرامي بيونسيه بإطلالة جريئة في حفل جرامي

مصراوي Masrawy

01:25 م الإثنين 15 مارس 2021

كتبت نور جمال

فازت المغنية بيونسية بجائزة جرامي للمرة 28، حيث يعتبرها الأجانب أنها صانعة التاريخ وملكة البوب وظهرت بإطلالة جريئة وجذابة أظهرت جمالها.

وارتدت فستانا قصيرا من الجلد باللون اﻷسود، ويتميز بقصته اﻷوف شولدر وفتحة كبيرة من عند الصدر، ونسقت معه جوانتي جلد وكانت لصقة عليه اﻷظافر باللون الذهبي وشراب شفاف باللون الأسود.

وأكملت اﻷطلالة بإكسسورات مكونة من حلق كبير وطويل بمزيج من اللونين اﻷسود والذهبي واعتمدت مكياجاً هادئاً وروج لامع باللون البيج الفاتح واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدلاً على كتفيها.

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