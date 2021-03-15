حملة لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي للبناء المخالف في نطاق المركز.

وأسفرت الحملة التي جرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، عن إزالة حالتي تعدِ على أراضى زراعية في قرية العنانية، لمحاولة بناء على مساحة ٧٠ مترا، وعمل تشوينات بقرية السيالة على مساحة ٤٠ مترًا.

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باستمرار الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لفرض هيبة الدولة.