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صور.. إغلاق 18 منشأة وإعدام 3 أطنان أغذية فاسدة في الشرقية

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صور.. إغلاق 18 منشأة وإعدام 3 أطنان أغذية فاسدة في الشرقية صور.. إغلاق 18 منشأة وإعدام 3 أطنان أغذية فاسدة في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:11 م الإثنين 15 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بمراكز ومدن القنايات ومشتول السوق والحسينية وأولاد صقر والصالحية الجديدة، حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية؛ لمراجعة المعروضات والتراخيص.

أسفرت الحملات عن ضبط وإغلاق 18 منشأة غذائية؛ لإدارتها بدون تراخيص من الجهات المختصة ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها 8 منشآت بمركز ومدينة أولاد صقر، و7 منشآت بالقنايات، ومنشأتين بمشتول السوق، ومنشأة بالحسينية، فيما جرى إعدام 3 أطنان و874 كيلو أغذية مختلفة؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

جرى سحب 138 عينة وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك 89 محاضر بجُنح صحية متنوعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.

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