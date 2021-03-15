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صور.. محافظ الفيوم يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بالعيد القومي

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صور.. محافظ الفيوم يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بالعيد القومي صور.. محافظ الفيوم يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بالعيد القومي

مصراوي Masrawy

01:03 م الإثنين 15 مارس 2021

الفيوم – حسين فتحي:

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يرافقه اللواء رمزى البسيوني مدير الأمن والدكتور محمد عماد نائب المحافظ احتفالات المحافظة بالعيد القومي والذى يواكب ذكرى وقفة شعب الفيوم البطولية ضد قوات الاحتلال الإنجليزي يوم 15 مارس من عام 1919، كما يوافق ذكرى افتتاح مشروع وادي الريان عام 1973 والذي أدى إلى تحسين مستوى الصرف بالأراضي الزراعية والحفاظ علي منسوب المياه ببحيرة قارون.

بدأت الاحتفالات بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في ميدان الشهداء، موجهة الدعوة لكافة فئات الشعب، لتوحيد الجهود، وبذل المزيد من الجهد في العمل، للمساهمة في رسم خريطة المستقبل، ودفع عجلة التنمية الشاملة.

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