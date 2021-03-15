صور.. محافظ الفيوم يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بالعيد القومي

مصراوي Masrawy
01:03 م الإثنين 15 مارس 2021
الفيوم – حسين فتحي:
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يرافقه اللواء رمزى البسيوني مدير الأمن والدكتور محمد عماد نائب المحافظ احتفالات المحافظة بالعيد القومي والذى يواكب ذكرى وقفة شعب الفيوم البطولية ضد قوات الاحتلال الإنجليزي يوم 15 مارس من عام 1919، كما يوافق ذكرى افتتاح مشروع وادي الريان عام 1973 والذي أدى إلى تحسين مستوى الصرف بالأراضي الزراعية والحفاظ علي منسوب المياه ببحيرة قارون.
بدأت الاحتفالات بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في ميدان الشهداء، موجهة الدعوة لكافة فئات الشعب، لتوحيد الجهود، وبذل المزيد من الجهد في العمل، للمساهمة في رسم خريطة المستقبل، ودفع عجلة التنمية الشاملة.