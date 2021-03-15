أبلة فاهيتا في إطلالة جديدة من أغلى "سويت" في العالم

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مصراوي Masrawy

وكالات

ظهرت الدمية أبلة فاهيتا، من داخل أغلى "سويت" في العالم، في إطلالة جديدة من دبي، عشية عرض أول مسلسل لها "دراما كوين".

وزار مراسل "ET" بالعربي أشهر أرملة في العالم العربي، بسويت المشاهير بفندق فيرساتشي بدبي والذي تصل كلفة الليلة الواحدة داخله إلى 40 ألف دولار، بحسب أحمد قاسم مراسل البرنامج، وفقا لسبوتنيك.

وأعلنت شبكة نتفليكس العالمية عن موعد عرض مسلسل أبلة فاهيتا "دراما كوين"، والمقرر غدا الإثنين 15 مارس/آذار.

ويعتبر هذا هو العمل الأول لدمية أطفال في مصر والذي يخرجه خالد مرعي وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة والتي تقدم في 6 حلقات.

وأبلة فاهيتا هي شخصية كارتونية مصرية، يقدمها الشاب المصري حاتم الكاشف، الذي درس المسرح وسافر إلى أمريكا لإكمال دراسته الفنية وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية فاهيتا وهي ربة منزل كان أول ظهور لها في عام 2011.