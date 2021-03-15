صور.. محافظ المنيا يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مراحل تنفيذ الخطة الاستثمارية، ومراحل تنفيذ المشروعات الجارية، وذلك طبقًا لبرامجها الزمنية مع مراعاة المواصفات القياسية لكل الأعمال الجاري تنفيذها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ؛ للوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية.

وشدّد المحافظ، على ضرورة إنجاز الأعمال بالخطة الاستثمارية وتذليل كافة العقبات التي تعوق تنفيذها، ووضع حلول جذرية لها بالتنسيق مع الجهات والوزارات والجهات المعنية، وضرورة التعاون البناء بين جميع قطاعات المحافظة لإنجاز تلك الأعمال على أرض الواقع.

وناقش الاجتماع، النسب المستهدف تنفيذها وكذلك النسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح والمنصرف والباقي بالربع الثالث من الخطة الاستثمارية لعدد من القطاعات الخدمية ، شملت مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف والصحي، والري، والإسكان، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية، للاستفادة من تلك الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.