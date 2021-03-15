منعها زوجها من رؤية طفلها.. ربة منزل تلقى نفسها من الطابق الـ13 بالإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

انتحرت ربة منزل بإلقاء نفسها من الطابق الـ 13 بعقار بمنطقة الفلكي شرقي الإسكندرية، لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب أخذ زوجها لطفلها ومنعها من رؤيته بعد نشوب مشاكل زوجية بينهما.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه ثان يفيد سقوط سيدة من أعلى عقار بشارع 26 المتفرع من الإصلاح بمنطقة الفلكي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعوة "آ.ع" 35 عاما، ربة منزل، مسجاة في منور العقار، وبها إصابات وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال والدتها، قالت في التحقيقات أن ابنتها كانت تمر بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة بسبب أخذ زوجها لطفلها عمره عامين ونصف ومنعها من رؤيته عقب نشوب مشاكل زوجية بينهما.

وأضافت أنها حاولت الانتحار بإلقاء نفسها ونجحت في إنقاذها، إلا أنها عاودت المحاولة مستغلة انشغالها في المطبخ وألقت نفسها من شرفة الشقة سكنهما بالطابق الـ13 في منور العقار.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان.

وبالعرض على المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، أمر بتشريح الجثة، واستدعاء زوج ووالدة المتوفاة لسؤالهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.