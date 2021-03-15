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الخميس..عودة الطالبات للمدينة الجامعية في "أزهر أسيوط"

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الخميس..عودة الطالبات للمدينة الجامعية في "أزهر أسيوط" الخميس..عودة الطالبات للمدينة الجامعية في "أزهر أسيوط"

مصراوي Masrawy

11:45 ص الإثنين 15 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عن استعداد المدينة الجامعية للطالبات لعودة طالبات كليات البنات فرع أسيوط، وذلك بداية من يوم الخميس 18 مارس الجاري.

شدد نائب رئيس جامعة الأزهر على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة ؛ فضلًا عن استمرار أعمال الرش والتطهير والتعقيم لكافة الحجرات والمباني والمطبخ بالمدينة الجامعية للطالبات فرع أسيوط.

جدير بالذكر أنه جرى إخلاء المدينة الجامعية بفرع أسيوط من الطالبات بعد إصابة طالبتين ومشرفتين بفيروس كورونا المستجد وتأجيل أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات البنات فرع أسيوط لمدة أسبوع.

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