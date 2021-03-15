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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

وثقت طالبة جامعية تُدعى "أسما إبراهيم"، من محافظة الشرقية، واقعة التحرش بها أثناء استقلال سيارة "ميكروباص" بمدينة الزقازيق.

ونشرت الطالبة، مقطع فيديو مدته 27 ثانية لواقعة التحرش، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي أوضحت خلالها أن الواقعة حدثت أثناء عودتها من كليتها.

ووصفت الطالبة الواقعة: "راجعة من الكلية زي كل يوم ركبت سيرفيس ولبسي مش ملفت ومغطيني الحمدلله، ركب جنبي واحد قد أبويا.. من أول الطريق آلاقي حركات مش لطيفة خالص، أقول مثلًا غصب عنه ولا حاجة، شغلت كاميرتي، استنيت بس يكون معايا دليل إثبات علشان محدش يقولي بتتبلي".

وتابعت: "بأكبر قوة فيا وزقيته لبرا وضربته وشتمته، إني آلاقي رجل نطق كله بيتفرج، مع العلم إن السيرفيس كان كله رجالة حرفيًا محدش اتحرك من مكانه".

وأشارت الفتاة، إلى أنها كان من الممكن أن تحرر محضرًا بالواقعة لكنها لم تفعل: "كان ممكن آخده وأعمل محضر تحرش أحبسه فيها بس فكرت مراته وعياله ذنبهم إيه، المهم إني خدت حقي وشكرًا للرجالة اللي معملتش أي حاجة، أنا بـ100 رجل منهم، كان نفسي أصوره بس كان كل اللي يهمني إني آخد حقي بإيدي".