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.. طالبة جامعية توثق واقعة بها داخل ميكروباص في الشرقية

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فيديو.. طالبة جامعية توثق واقعة تحرش بها داخل ميكروباص في الشرقية .. طالبة جامعية توثق واقعة بها داخل ميكروباص في الشرقية

مصراوي Masrawy

11:42 ص الإثنين 15 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

وثقت طالبة جامعية تُدعى "أسما إبراهيم"، من محافظة الشرقية، واقعة التحرش بها أثناء استقلال سيارة "ميكروباص" بمدينة الزقازيق.

ونشرت الطالبة، مقطع مدته 27 ثانية لواقعة التحرش، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي أوضحت خلالها أن الواقعة حدثت أثناء عودتها من كليتها.

ووصفت الطالبة الواقعة: "راجعة من الكلية زي كل يوم ركبت سيرفيس ولبسي مش ملفت ومغطيني الحمدلله، ركب جنبي واحد قد أبويا.. من أول الطريق آلاقي حركات مش لطيفة خالص، أقول مثلًا غصب عنه ولا حاجة، شغلت كاميرتي، استنيت بس يكون معايا دليل إثبات علشان محدش يقولي بتتبلي".

وتابعت: "بأكبر قوة فيا وزقيته لبرا وضربته وشتمته، إني آلاقي رجل نطق كله بيتفرج، مع العلم إن السيرفيس كان كله رجالة حرفيًا محدش اتحرك من مكانه".

وأشارت الفتاة، إلى أنها كان من الممكن أن تحرر محضرًا بالواقعة لكنها لم تفعل: "كان ممكن آخده وأعمل محضر أحبسه فيها بس فكرت مراته وعياله ذنبهم إيه، المهم إني خدت حقي وشكرًا للرجالة اللي معملتش أي حاجة، أنا بـ100 رجل منهم، كان نفسي أصوره بس كان كل اللي يهمني إني آخد حقي بإيدي".

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مصراوي Masrawy

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