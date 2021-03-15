الاثنين.. 4 آلاف طالب يشاركون في ملتقى التوظيف الإلكتروني للجامعات

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

بدأ المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسوان، في إعداد خريجي وطلبة الجامعة للمشاركة مع 4000 طالب وطالبة من عشر جامعات مصرية في أولى فاعليات منصة التوظيف الافتراضية، والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن الملتقى التوظيفي الافتراضي يقام يوم الإثنين المقبل، ويهدف إلى توفير فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين، وهو خطوة هامة للتعامل مع مستجدات الوضع الراهن والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن الملتقى هو الثاني من نوعه، حيث حقق الملتقى الافتراضي الأول الذى عقد فى سبتمبر 2020 نجاحا كبيرا بحضور نخبة من أصحاب الأعمال وعدد كبير من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية.