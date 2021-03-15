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صحة الوادي الجديد: تطعيم 21 مواطنا بلقاح كورونا

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صحة الوادي الجديد: تطعيم 21 مواطنا بلقاح كورونا صحة الوادي الجديد: تطعيم 21 مواطنا بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

11:20 ص الإثنين 15 مارس 2021

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة بالوادي الجديد ،اليوم الإثنين، إنتهاء تطعيم ٢١ مواطنًا من أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا بمراكز الخارجة والداخلة الطبية المخصصة لذلك واستمرار تسجيل الحالات الراغبة لتلقي اللقاح طبقًا لتوجيهات وزارة الصحة بالتنسيق مع محافظ الإقليم.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الإثنين، إن لقاح كورونا آمن تمامًا وعلى الجميع دعم جهود الدولة بالتوعية وعدم الانسياق وراء ترويج الشائعات، مؤكدا أن محاصرة الوباء ضرورة للحد من أعداد المصابين والوفيات.

أوضح محروس، أنه جرى تطعيم ٢١ مواطنًا من أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا وتعافي أكثر من ٢٥٠ حالة بالعزل المنزلي على مدار الأسابيع الماضية.

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