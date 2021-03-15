سوق السمك في دمياط.. "القاروص ينافس الدنيس" و"البلطي بـ40 جنيهًا

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مصراوي Masrawy

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت أسعار الأسماك في أسواق دمياط استقرارًا نسبيًا، اليوم الإثنين، تزامنًا مع إقبال الأهالي على شراء الأصناف المختلفة من الأنواع البحرية والنيلية.

وبلغ سعر القاروص ١٣٠ جنيها، و"الجرانة" ٥٠ جنيهًا للكيلو الواحد، و٤٠ جنيهًا للصنف نفسه "مزارع"، بينما استقر متوسط "الشبار الأخضر"، عند ٥٠ جنيهًا بينما "البلطي الكبير" ٤٠ جنيهًا، و"البوري" ٥٥ جنيهًا للكبير و٤٠ جنيهًا للمتوسط، والدنيس ١٢٠ جنيهًا والهليلي ٩٠ جنيها.

وسجل سعر كيلو البطارخ ٤٨٠ جنيهًا للكيلو، والجمبري "كبير" ٢٤٠ جنيهًا وللمتوسط ١٥٠ جنيها.