مصدر ينفي استشهاد فردي شرطة في تبادل إطلاق نار مع إرهابيين في البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

كتب - علي عبد الودود:

كشف مصدر في محافظة البحر الأحمر حقيقة ما جرى تداوله من شائعات حول وجود تبادل إطلاق نار بين قوات الشرطة وإرهابيين على طريق حسن الشاذلي بدائرة المحافظة.

وأكد المصدر - الذي فضل عدم نشر اسمه - أن ما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، ولا صحة لاستشهاد فردي شرطة خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع إرهابيين.

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" شائعات حول استشهاد فردي شرطة ومصرع 8 عناصر إرهابية خلال المواجهات المزعومة.

وأوضح المصدر أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا حيال مروجي الشائعات، مطالبًا الجميع بتوخي الدقة فيما ينشر من شائعات.