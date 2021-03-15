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صور.. إجراءات احترازية مع عودة الدراسة في بورسعيد

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صور.. إجراءات احترازية مع عودة الدراسة في بورسعيد صور.. إجراءات احترازية مع عودة الدراسة في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:28 ص الإثنين 15 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت مدارس محافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، تطبيق إجراءات احترازية صارمة للوقاية من حفاظًا على صحة الطلاب، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وجرى قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول المدرسة، وحظر الدخول دون ارتداء الكمامات، فضلًا عن الحفاظ على مسافات التباعد، وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة.

ومن جانبه، أكد دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، على أن حضور الطلاب للمدرسة إختياريًا بالنسبة لولي الأمر بعد إقراره كتابيًا بعدم حضور الطالب للمدرسة دون إحتساب الغياب، وذلك مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا، لافتًا أنه جرى تفعيل منظومة الدفع الالكتروني، حفاظًا على حقوق المعلم والطالب.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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