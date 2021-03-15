أخبار عاجلة

جولة داخل "عالم سوبر نينتندو".. حديقة تفاعلية مع شخصياتك المفضلة -
أرقام قياسية لمبيعات الأسلحة بأمريكا عام 2020.. ما السبب؟ -
"أبو يائير".. كيف تغير موقف نتنياهو من العرب في إسرائيل قبل الانتخابات؟ -
معكم منى الشاذلي | ورد ؟ أعمل بيه ايه ؟ هدايا عيد الأم زمان ودلوقتي معكم منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | فاكرين ماما فتحية اللي تبنت 34 بنت؟ شوفوا بناتها بعد ما كبروا مع منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | عملت لابنها أغنية في عيد الأم.. المطربة هلا رشدي وابنها مع منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | دعاء عامر لما شافت ابنها بيقلدها مع منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | اصغر مشجع أهلاوي قلب الاستوديو بأغنية جمهوره ده حماه -
معكم منى الشاذلي | بعد ماتبنت 34 بنت.. بنات ماما فتحية عملولها فيديو بمناسبة عيد الأم -
معكم منى الشاذلي | ماذا أهديكي يا أمي في الأعياد.. هلا رشدي مطربة سبيستون مع منى الشاذلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يشهدان عرضا مسرحيًا لـ"ولاد البلد"

Print
اليوم.. وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يشهدان عرضا مسرحيًا لـ"ولاد البلد" اليوم.. وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يشهدان عرضا مسرحيًا لـ"ولاد البلد"

مصراوي Masrawy

10:22 ص الإثنين 15 مارس 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي :

تشهد الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مساء اليوم الإثنين، انطلاق العرض المسرحي لفرقة "ولاد البلد" على خشبة مسرح قصر ثقافة قنا، وسط اجراءات احترازية مشددة، تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان لمواجهة انتشار .

وأشاد المحافظ بالدور التنويري الذي تلعبه هيئة قصور الثقافة لمواجهة العادات والأفكار الخاطئة عبر توظيف الفن والمسرح، مؤكدا على أن فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة و وضع تصور إبداعي لتجاوزها.

أشار المحافظ إلى إن محافظة قنا أنجبت العديد من القامات الثقافية والعلمية في جميع المجالات، كما يتشوق أهالي قنا لمثل هذه الفعاليات والعروض المسرحية.

أوضح محمود عبد الوهاب مدير عام مديرية الثقافة بقنا أن العرض المسرحي لفرقة ولاد البلد، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، للمخرج محمد الشرقاوي ويعالج عددا من القضايا المجتمعية بصبغة فنية ممتعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

تركيا تطلب من قنوات المعارضة المصرية وقف انتقادها لمصر، والقاهرة تعلق على الخطوة ????????

تركيا تطلب من قنوات المعارضة المصرية وقف انتقادها لمصر، والقاهرة تعلق على الخطوة ????????

شبكة عيون الإخبارية