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رئيس مدينة بورفؤاد: رفع 468 طن مخلفات من المقابر

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رئيس مدينة بورفؤاد: رفع 468 طن مخلفات من المقابر رئيس مدينة بورفؤاد: رفع 468 طن مخلفات من المقابر

مصراوي Masrawy

10:21 ص الإثنين 15 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، إنه جرى رفع 468 طن مخلفات من مقابر المدينة خلال 13 يومًا.

وأشار "عامر"، خلال متابعته، أعمال تطوير ورفع كفاءة المقابر، إلى أنه تجرى الأعمال بشكل متواصل من الساعة السابعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً بالتعاون مع إدارات تحسين البيئة والحدائق والنقل الميكانيكي، لافتًا أنه جرت أعمال كنس الطرق الرئيسية والفرعية وتقليم وتهذيب لجميع الأشجار، ورفع جميع المخلفات.

وأكد على أنه جرى وضع عدد من صناديق القمامة البلاستيكية بأماكن متفرقة للحفاظ على المظهر العام، بالإضافة إلى رش وتعقيم المقابر لحماية المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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