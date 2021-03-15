أخبار عاجلة

البيت الأبيض يرشح السيناتور الديمقراطى السابق بيل نيلسون لرئاسة وكالة "ناسا" -
مقتل 14 شخصا فى حادث تحطم حافلة بوسط سريلانكا -
الصين: تسجيل 4 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج -
تجرد من الإنسانية وألقى طليقته من الدور الثالث -
الست روحية (40) سنة فى رعاية ثلاث ابناء ذوي احتياجات خاصة.. الرئيس يوجه بحل مشكلاتها -
استعدوا لتقلبات جوية استثنائية.. والانتقال من درجة حرارة (36) لـ (20) فى أقل من أسبوع! -
اتفقا على قتل أزواجهما ليخلو لهما الجو.. واختلفا فى التفاصيل فقامت هي بالعملية كلها وسقطا سويا -
وصول كميات كبيرة من لقاح كورونا وفئات جديدة تنضم لأصحاب الأولوية..ومفاجأة فى مايو بالنسبة للتطعيمات -
يا راجعين من عند النبي الغالي.. رسام الحجاج بقاله 56 سنة بيرسم للى راجعين من الحج.. عم عيد فنان -
استعدوا لأكثر يوم حار منذ بداية السنة.. والعظمى تتجاوز المعدلات الطبيعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"خام برنت" يرتفع مقترباً من الـ 70 دولاراً للبرميل

Print
"خام برنت" يرتفع مقترباً من الـ 70 دولاراً للبرميل "خام برنت" يرتفع مقترباً من الـ 70 دولاراً للبرميل
عقود "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل صعدت 0.7%

ارتفعت النفط خلال تعاملات الإثنين، وسجّل خام "برنت" مستوى 70 دولاراً مع صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الصين، ومتابعة مستجدات جائحة "كورونا".

وكشفت البيانات أن الإنتاج الصناعي في الصين ارتفع بنحو 35.1% في يناير وفبراير على أساس سنوي، وبنسبة 16.9% عند المقارنة بالفترة نفسها من 2019، وفق رويترز.

كما أظهرت البيانات أن إنتاج الصين من خام النفط ارتفع بنحو 0.4% في أول شهرين من العام الجاري على أساس سنوي إلى 3.97 مليون برميل يومياً، مقابل 3.89 مليون برميل يومياً خلال الفترة نفسها من 2020.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.6% إلى 69.60 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما سجل 70.03 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد رفعه أسعار الفائدة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي

بعد رفعه أسعار الفائدة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي

بالفيديو.. الداخلية تُطلق مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

بالفيديو.. الداخلية تُطلق مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

خسرت 6 % دفعة واحدة .. أسعار النفط تهوي لأقل مستوى منذ أسبوعين

خسرت 6 % دفعة واحدة .. أسعار النفط تهوي لأقل مستوى منذ أسبوعين

خسرت 6 % دفعة واحدة .. أسعار النفط تهوي لأقل مستوى منذ أسبوعين

خسرت 6 % دفعة واحدة .. أسعار النفط تهوي لأقل مستوى منذ أسبوعين

شبكة عيون الإخبارية