بالصور.. أوبرا الإسكندرية تكشف عن "روسيلا" أول مايسترو مصرية تقود أوركسترا موسيقي

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد البدري:

شهد مسرح دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، الأحد، أول حفل أوركسترا موسيقى تقوده فتاة مصرية، هي المايسترو روسيلا سمير، ضمن فعاليات الاحتفال بالمرأة في شهر مارس.

قدمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر لأول مرة المايسترو المصرية روسيلا سمير لتقود الأوركسترا الوتري في حفل "جالا كونسير" الذي أقيم على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية وأحياه نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني إيمان مصطفى بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، وبالاشتراك مع فرقة بالية أوبرا القاهرة بتصميم رقصات محمد حامد وإخراج هشام الطلي.

جاء الحفل وسط إقبال جماهيري كبير حيث اكتمل عدد الحضور في صالة مسرح سيد درويش طبقًا للقدرة الاستيعابية المسموح بها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا والتزام الجمهور بها.

وذكر بيان صادر عن دار أوبرا الإسكندرية أن العرض الذي قدمه أوركسترا الوتريات والقيادة النسائية للمايسترو المصرية الشابة روسيلا سمير، أوصل رسالته في التأكيد أن المرأة المصرية تمتلك قدرات إبداعية متفردة في مختلف المجالات والكفاءة التى تؤهلها لاعتلاء قمم الفن والثقافة والإبداع، حيث نجحت روسيلا فى قيادة الأوركسترا ببراعة وتمكن وتميزت بوضوح إشارتها مع العازفين لتخترق السيدات لأول مرة مجال قيادة الأوركسترا باحترافية وتسجل إنجازًا جديدًا للمرأة المصرية، وسجل العرض الفني تفعالاً كبيرًا مع الجمهور. ​