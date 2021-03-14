مقتل أمين شرطة وإصابة شقيقيه في مشاجرة بسوهاج

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

قُتل أمين شرطة وأصيب اثنان من أشقائه، اليوم الأحد، في مشاجرة بين أبناء عمومة، بقرية الخزاندرية دائرة مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل ومصابين.

تبين من التحريات أن المشاجرة استخدم فيها سلاح أبيض "مطواة" بين أبناء عمومة بقرية الخزندارية، بسبب خلافات عائلية.

نتج عن الواقعة مقتل "محمد. ا" أمين شرطة متأثرًا بإصابته بطعنات متفرقة بالجسد، وإصابة شقيقيه "محمود" و"أحمد" بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طهطا العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وضبط مرتكبيها والسلاح المستخدم.​