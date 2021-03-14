أخبار عاجلة

باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا -
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر -
كازاخستان تسجل 1310 حالات اصابة جديدة بكورونا -
عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

النيابة تأمر بتفريغ التحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق

Print
النيابة تأمر بتفريغ فيديو التحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق النيابة تأمر بتفريغ التحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق

مصراوي Masrawy

09:56 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة النزهة اليوم الأحد، بتفريغ التحرش الذي تعرضت له فتاة داخل مترو الأنفاق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لواقعة جديدة أثارت الجدل، بعدما نشر شاب يدعي فيديو لخطيبته خلال توثيقها حادثة تحرش بها في إحدى عربات مترو السيدات بين محطة عمرو بن الخطاب ومحطة قباء.

ووثَّقت فتاة جريمة التحرش بها داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق «العتبة - عدلي منصور»، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح "سوستة بنطلونه"، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

وأوضح ناشر الفيديو أنه خطيب الفتاة وأنها راسلته بعدما تركها لتستقل المترو وروت له ما يحدث أمامها عبر تطبيق واتس أب فطلب منها أن توثق الواقعة ونجحت في تصوير الشاب.

واستمعت نيابة النزهة، اليوم الأحد، لأقوال شابة تعرضت للتحرش من أحد الأشخاص في مترو الأنفاق، وسلّمت المجني عليه النيابة فيديو يظهر فيه المتهم أثناء التحرش بها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية