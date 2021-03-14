أخبار عاجلة

باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا -
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر -
كازاخستان تسجل 1310 حالات اصابة جديدة بكورونا -
عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة سيدة في انهيار سقف بعقار وسط الإسكندرية (صور)

Print
إصابة سيدة في انهيار سقف بعقار وسط الإسكندرية (صور) إصابة سيدة في انهيار سقف بعقار وسط الإسكندرية (صور)

مصراوي Masrawy

09:38 م الأحد 14 مارس 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

أصيبت سيدة في انهيار سقف عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة منشية النزهة في حي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، فيما قرر الحي إخلاء المنشأة من السكان.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا بانهيار سقف العقار رقم 22 شارع 6 بمنطقة منشية النزهة، وانتقال مسؤولي الحي وضباط قسم شرطة باب شرقي إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص سقوط سقف حجرة بالطابق الثاني على الطابق الأول بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن إصابة سيدة مسنة بكدمات بسيطة في الساق.

من جانبه، قال اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار المذكور مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وتقطنه 6 أسر. وأضاف أنه جرى إصدار قرار إخلاء للعقار من السكان دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ القرار المناسب.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية