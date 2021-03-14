إصابة سيدة في انهيار سقف بعقار وسط الإسكندرية (صور)

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الإسكندرية - محمد عامر:

أصيبت سيدة في انهيار سقف عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة منشية النزهة في حي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، فيما قرر الحي إخلاء المنشأة من السكان.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا بانهيار سقف العقار رقم 22 شارع 6 بمنطقة منشية النزهة، وانتقال مسؤولي الحي وضباط قسم شرطة باب شرقي إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص سقوط سقف حجرة بالطابق الثاني على الطابق الأول بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن إصابة سيدة مسنة بكدمات بسيطة في الساق.

من جانبه، قال اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار المذكور مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وتقطنه 6 أسر. وأضاف أنه جرى إصدار قرار إخلاء للعقار من السكان دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ القرار المناسب.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.