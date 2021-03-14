السيطرة على حريق بعقار في حارة اليهود بالإسكندرية

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الإسكندرية - محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية على حريق اندلع، مساء اليوم الأحد، بـ "غية حمام" أعلى سطح عقار بحارة اليهود في حي الجمرك، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بالحريق، وانتقال ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص اندلاع النيران بـ "غية حمام" أعلى سطح عقار مكون من 12 طابقًا بحارة اليهود.

جرى إخماد الحريق ومنع امتداد النيران للعقارات المجاورة بواسطة 5 سيارات إطفاء، وذلك دون حدوث أي إصابات. وحرر المحضر بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.​