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انطلاق فعاليات تحكيم المشروع الوطني للقراءة بمدارس جنوب سيناء (صور)

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انطلاق فعاليات تحكيم المشروع الوطني للقراءة بمدارس جنوب سيناء (صور) انطلاق فعاليات تحكيم المشروع الوطني للقراءة بمدارس جنوب سيناء (صور)

مصراوي Masrawy

09:32 م الأحد 14 مارس 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت اليوم الأحد فعاليات تحكيم المشروع الوطني للقراءة "التنافس المعرفي للطلاب "بمدارس جنوب سيناء، ووسط إجراءات احترازية ووقائية، تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تقرر عقد التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة (طلاب- معلمين ) على مدار 8 أيام بداية من 14 حتى 22 من مارس الجاري على مستوى كافة المدارس، ولمدة 3 أيام على مستوى الإدارات التعليمية بداية من 23 حتى 25 مارس، وستجرى التصفية النهائية بديوان عام المديرية يوم ويوم 27 مارس الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، أنه جرى عقد دورات تدريبية "أون لاين"، لجميع المحكمين على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية، لصقل مهارات التحكيم والتقييم لديهم.

وشدد وكيل الوزارة بضرورة مراعاة دقة التقييم، وفقًا للمعايير المعتمدة من خلال خبراء مؤسسة البحث العلمي، و بكل دقة وشفافية .

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