محطة مياه العزب الجديدة بالفيوم تحصل على شهادة اعتماد خطط السلامة

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الفيوم - حسين فتحي:

أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم، اللواء هشام درة، أن اللجنة العليا برئاسة الدكتورة وزيرة الصحة والسكان قررت اعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة مياه العزب الجديدة، المصدر الرئيسي للمياه بالفيوم.

في السياق، أشار رئيس الشركة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات الشريكة المتمثلة فى وزارة الري والموارد المائية ووزارة الصحة وإدارة التخطيط والبيئة بالمحافظة والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، للحفاظ على مكتسبات اعتماد مثل هذه الخطط وتفعيل الأدوار المنوطة بكل جهة.

كما أكدت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل، على الالتزام بالتغطية لأكبر عدد من محطات مياه الشرب طبقًا للمستهدف السنوي لرصد كافة المخاطر بنظم الإمداد المختلفة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة بالخطة المعتمدة.

ولفت الدكتور صابر داوود، مدير الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة، إلى أهمية خطط السلامة ومأمونية المياه في تأمين مياه الشرب وحماية الصحة العامة للمواطنين بدءًا من المصدر وحتى وصول المياه المنتجة للمستهلك.

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