أخبار عاجلة

باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا -
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر -
كازاخستان تسجل 1310 حالات اصابة جديدة بكورونا -
عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

هيفاء وهبي تتألق بـ"الباييت" في أحدث ظهور لها

Print

مصراوي Masrawy

08:48 م الأحد 14 مارس 2021

كتبت- هند خليفة

تألقت النجمة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة بالأسود اللامع في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث شاركت متابعيها بصورة جديدة لها.

وظهرت هيفاء وهبي في الصورة وهي ترتدي جامب سوت أسود، من قماش الباييت، بأكمام وقصة مفتوحة أعلى الصدر، وحزام على الخصر من نفس اللون.

وانتعلت حذاء عالي مفتوح باللونين الأسود والذهبي، معتمدة تسريحة الشعر الويفي.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ما مكياجًا بدرجات اللون النيود.

وكانت احتفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، يوم الأربعاء 10 مارس، بعيد ميلادها.
هيفاء وهبي

3916c4a3c9.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية