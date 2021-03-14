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محافظ سوهاج: إنشاء 97 مدرسة ضمن مبادرة تنمية الريف المصري

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محافظ سوهاج: إنشاء 97 مدرسة ضمن مبادرة تنمية الريف المصري محافظ سوهاج: إنشاء 97 مدرسة ضمن مبادرة تنمية الريف المصري

مصراوي Masrawy

07:24 م الأحد 14 مارس 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، اليوم الأحد، الانتهاء من إنشاء 27 مدرسة بطاقة 393 فصلاً دراسيًا خلال العام المالي الحالي، وذلك بتكلفة إجمالية 147 مليونًا و920 ألف جنيه، ضمن مشروع تنمية الريف المصري "حياة كريمة"، الذي يستهدف 181 قرية موزعة على 7 مراكز بسوهاج.

أوضح المحافظ أنه جرى تسليم 10 مدارس في مركز البلينا، بتكلفة 48 مليونًا و650 ألف جنيه، و4 مدارس في جرجا، بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه، و5 مدارس بالمنشاة، بتكلفة 31 مليونًا و740 ألف جنيه، ومدرسة بالمراغة، بتكلفة 3 ملايين و690 ألف جنيه، ومدرستين بطما، بتكلفة 10 ملايين و920 ألف جنيه، ومدرستين بساقلتة، بتكلفة بلغت 13 مليونًا و100 ألف جنيه، و3 مدارس بدارالسلام، بتكلفة 18 مليونًا و820 ألف جنيه.

إلى ذلك، جاري العمل على الانتهاء من 34 مدرسة أخرى، بتكلفة 149 مليونًا و50 ألف جنيه، بطاقة 388 فصلاً دراسيًا جديدًا، وفق ما أعلن المهندس سيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج.

أضاف أبو عقيل أيضًا أنه جرى إسناد العمل بـ 16 مدرسة، وذلك بتكلفة إجمالية 102 مليون و480 ألف جنيه، توفر 241 فصلاً دراسيًا. فضلاً عن إسناد 18 مدرسة أخرى، بتكلفة 170 مليون جنيه، توفر 285 فصلاً دراسيًا.​

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