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إحالة العاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

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إحالة العاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق إحالة العاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

مصراوي Masrawy

06:31 م الأحد 14 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أحال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين في 3 مراكز شباب للتحقيق، بسبب عدم الانضباط.

وأشار "الصبروط"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه جرى تكليف محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارات شباب قليوب وشبين القناطر.

وأمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وأوصت اللجنة جميع مراكز الشباب بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد .

تأتي الحملة برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

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