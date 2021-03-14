"المسئول الحكومي المحترف".. تدريب 400 موظف في أسوان ضمن المبادرة القومية - صور

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أسوان - إيهاب عمران:

استكملت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، فاعليات التدريب الفعلي للمبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" بمحافظة أسوان.

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بدء تدريب 400 موظف من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة، من مقدمي الخدمات الجماهيرية وذلك على مدار 20 يوماً بقاعات التدريب تفاعلياً على فترتين صباحية ومسائية، وسط تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

أضافت نائب المحافظ أن أسوان ضمن محافظات المرحلة الرابعة من المبادرة القومية، التي تهدف لوضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام.

موضحة بأن برامج التدريب ترتكز على عدة محاور رئيسية، كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى مهارات القيادة والإتصال، فضلاً عن التوعية القومية والهوية والأمن القومي.

وأوضحت غادة أبو زيد بأن هذه المرحلة من التدريب سبقها تدريب عبر المنصة الرقمية أون لاين لمدة ٢٥ يومًا من يونيو الماضى وحتى الآن، لافتة إلى أن "المسئول الحكومي المحترف" هي مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية بما يساهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن، ومن المستهدف تدريب 11 ألف موظف في جميع المحافظات تباعًا.