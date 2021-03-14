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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

واصل المواطنون بمحافظة أسيوط، توافدهم اليوم الأحد على مراكز التطعيم لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وجهزت مديرية الصحة والسكان في أسيوط، 4 أماكن لتطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاحات كورونا، بعد تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني.

وقالت مديرية الصحة بأسيوط، إن العمل وتلقى التطعيم على مدار الأسبوع من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 9 مساءً، ويجرى التسجيل لتلقي التطعيم عبر الموقع الإلكتروني.

جدير بالذكر أن مراكز التطعيم بلقاح كورونا في مستشفى الإيمان العام بحي الأربعين، ومركز صحة الوليدية أمام أبراج النصر بحي شرق.

ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية، وموقعها على طريق أسيوط ديروط الزراعي، ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج على طريق أسيوط سوهاج الزراعي.