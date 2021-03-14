لم يستطيعوا تجديدها.. "الثروة السمكية" تبحث موقف 128 رخصة صيد في جنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

يعاني عدد من الصيادين في محافظة جنوب سيناء من عدم تجديد رخص المراكب الخاصة بهم، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة لذلك.

وأوضح عدد من الصيادين أن الرخص التي تحتاج إلى تجديد يبلغ عددها 128 رخصة من أصل 350 رخصة هي إجمالي الرخص الموجودة في المحافظة للمراكب بمختلف أنواعها.

من جانبه المهندس صفوان المراغي، مدير قطاع الثروة السمكية بجنوب سيناء، إن هيئة الثروة السمكية تبحث إعادة 128 رخصة مركب صيد ساقطة كانت صادرة لأبناء المحافظة، ولكن لم يتم تجديدها في الوقت المحدد لهم.

وأشار إلى أن الصيادين طالبوا المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة، والمهندس صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، خلال تفقدهم ميناء الصيد البحري مطلع الشهر الجاري، بإعادة الرخص المسحوبة منهم لأسباب مادية بالدرجة الأولي، وقرر الوزير بالتنسيق مع رئيس الهيئة بحث الطلب تمهيدًا لإعادة الرخص الساقطة.

وتابع: طالبوا الوزير بتخصيص 4 رخص مراكب شنشولا لخدمة المواطنين بمدن جنوب سيناء بداية من رأس سدر وحتى مدينة طابا، لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة، لذا يجري الآن دراسة الحصول على رخص مراكب الشنشولا، لسد احتياجات المواطنين من الأسماك خاصة الباغة والشك، الكسكمري.

وأضاف مدير قطاع الثروة السمكية في تصريح له اليوم الأحد، أن الهيئة تقوم بإسقاط أي رخصة لم تجدد في الموعد المحدد لها، وجرى إسقاط أعداد كبيرة من رخص صيد المراكب بجنوب سيناء، لكون أصحاب هذه الرخص لم يقوموا بتجديدها في الفترة المقررة وهي ثلاث سنوات.

وأوضح أن صاحب المركب لابد أن يجدد الترخيص كل عام، وفي حالة تقاعسه عن تجديد الرخصة لمدة ثلاث سنوات متتالية، يجري إلغاء الترخيص له نهائيًا، ولم يسمح للمركب بالسروح داخل البحر.

وأشار مدير قطاع الثروة السمكية، إلى أن هناك شروط فنية ومالية، لكي يجري التجديد للصيادين، أبرزها سلامة المركب وصلاحيته للإبحار، ووجود أجهزة إرسال واستقبال وطواقم نجاة على متن القارب.

جدير بالذكر أن إجمالي الرخص الصادرة من هيئة الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، بلغت نحو ٣٥٠ رخصة ما بين شراعي، وثابت، وأوت بورد.