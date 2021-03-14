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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

قال الدكتور حامد سيد أحمد، الذي أجرى عملية الولادة النادرة لرضيعة بخصلات شعر بيضاء ولون عينيها مختلفين إن ولادتها بهذا الشكل جاءت بسبب زواج الأقارب، مشيرًا إلى أن والدي الطفلة أبناء عم.

وأوضح الطبيب أن العوامل الوراثية هي السبب في حدوث مثل هذه الحالات النادرة، وأنها تحدث لطفل من بين كل ٤٠ ألف طفل، موضحا أن هذه الحالة تسمي بمتلازمة "ورد امبرج' يولد خلالها الطفل ببعض التغيرات وينتج عنها ظهور الشعر الأبيض.

وأشار سيد إلى أن الطفلة بحالة صحية جيدة، لافتاً إلى أن لديها أخت سبقتها ولدت أيضاً بشعر أبيض واختفى مع الوقت، وكذلك كانت عينيها مختلفتين، واحدة زرقاء والأخرى بنية اللون.