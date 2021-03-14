مزقا جسده بـ"سنجة".. الحكم على المتهمين بقتل "ضحية الجدعنة" في شبرا

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التانية، بالسجن المؤبد لـ"كريم.م"، و"أحمد.ج.أ "، المتهمين بقتل محمد أبو زيد "ضحية الجدعنة" بعزبة عثمان التابعة لقسم أول شبرا الخيمة، وذلك بحضور عمرو عوض رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، ومحامي المجني عليه وليد البنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي المنياوى، وعضوية المستشارين أشرف بدير عضو، وشيرين صلاح، وأمين السر محمد المهدي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم أول شبرا الخيمة إشارة من المستشفى بوصول "محمد" 26 سنة جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد وانتقل فريق من البحث الجنائي إلى موقع البلاغ.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما "ا.ج.ا" و"ك.م.أ"، بعدما استدرجا المجني عليه خارج المحل الذي يعمل به وعقب خروجه من المحل طعنه الأول بـ"سنجة" عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب مشاركته في جلسة صلح.

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